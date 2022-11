Zachter rijden en inhaalverbod door groot onderhoud N377 bij Dedemsvaart

De provincie Overijssel start deze maand met groot onderhoud aan de N377 ter hoogte van Dedemsvaart. Vanaf vandaag geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur en een inhaalverbod op de N377, grofweg tussen Slagharen en Balkbrug. Deze tijdelijke veiligheidsmaatregelen blijven van kracht tot het einde van het onderhoud in het tweede kwartaal van 2023.

De onderhoudswerkzaamheden tussen de N343 en N48 zijn nodig, omdat het wegdek tussen het viaduct over de Zuidwolderstraat en de N343 bij Slagharen in een slechte staat verkeert. Het asfalt wordt de komende tijd vervangen. Daarnaast worden er werkzaamheden uitgevoerd aan bermen, de rotonde Rollepaal en het Reestviaduct. Het onderhoud wordt deels in het najaar van 2022 uitgevoerd en later afgerond in het tweede kwartaal van 2023.

De eerste fase wordt er gewerkt vanaf de rotonde met de N343 tot en met de rotonde Rollepaal, van maandag 28 november tot en met zaterdag 17 december. Om Dedemsvaart en industrieterrein Rollepaal bereikbaar te houden, blijft de verbinding tussen de N377 en de Industrieweg in stand.

Rotonde afgesloten

Uitzondering is één zaterdag waarop de rotonde Rollepaal volledig afgesloten moet worden. Verkeer van en naar bedrijvenpark Rollepaal wordt geregeld door middel van een tijdelijke verkeersregelinstallatie op de rotonde.

Op vrijdagavond 16 december tot en met zaterdag 17 december zal de rotonde Rollepaal ook afgesloten zijn voor al het verkeer. In deze periode wordt de rotonde opnieuw geasfalteerd en belijnd. De N377 tussen de rotonde N343 en de oostelijke op- en afrit van het Reestviaduct is in deze periode afgesloten voor al het verkeer. Verkeersafwikkeling van en naar bedrijvenpark Rollepaal vindt plaats via de Zuidwolderstraat en Langewijk.

De N377 en de rotonde Rollepaal worden op zaterdagavond 17 december voor al het verkeer weer opengesteld.

Veiligheidsaanpassingen

Naast de vervanging van het asfalt, voert de provincie een aantal aanpassingen door op de N377 om de verkeersveiligheid te bevorderen. Op stukken waar auto’s elkaar nu nog wel mogen inhalen, wordt een inhaalverbod ingesteld. Doel is om inhaalbewegingen te voorkomen en de kans op frontale ongevallen te verkleinen.

Verder gaat het om het aanbrengen of verbreden van bermverharding, er komen geleiderails ter afscherming van obstakels in de berm en aan de buitenkant van het asfalt en in de groene as van de rijbaan worden rammelstroken aangebracht. Die waarschuwen bestuurders als hun voertuig van de weghelft raakt.

Tweede fase

In het voorjaar van 2023 worden de werkzaamheden vervolgd vanaf de rotonde Rollepaal tot aan het kruispunt met De Pol. De N377 zal in deze periode opnieuw volledig worden afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Nadere informatie over de omleidingsroutes en bereikbaarheid van Dedemsvaart volgt in het voorjaar van 2023. Na het groot onderhoud kan de weg circa vijftien jaar mee zonder tussentijdse grote reparaties.