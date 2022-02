Zandstuve Bosloop is derde wedstrijd in de Vechtdal Crosscompetitie

Burgemees­ter van Dalfsen kijkt terug op ‘ongere­geld­he­den’: ‘Ik kan mijn keuzes uitleggen’

Fier overeind bleef burgemeester Erica van Lente (PvdA) afgelopen maandag tijdens het raadsdebat over de ongeregeldheden in Dalfsen. Voor het eerst in haar carrière als hoeder van de openbare orde vaardigde ze een noodbevel uit en daarvoor was in de gemeenteraad alle begrip.

