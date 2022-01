Zandwinplas Anker Kloosterhaar weer in Nederlandse handen

video Zestig jaar verankerd in Klooster­haar: na bouwsteen nu zandboer

Zestig jaar geleden vierde Kloosterhaar de start van de Anker Kalkzandsteenfabriek. Herman Olsman weet het nog precies. Zestien jaar was hij, toen hij zo van de ambachtsschool aan de slag kon bij de gloednieuwe fabriek aan de Verlengde Broekdijk die op 20 juli 1961 officieel werd geopend. ,,De bazen stonden in die tijd klaar om je van school mee te nemen als je het diploma had gehaald.’’

24 juli