Zanger André Pronk naar de grond gewerkt tijdens optreden in Lemele: ‘Hij viel me van achteren aan’

video Grafstenen op begraaf­plaats Hardenberg omgegooid en in stukken gebroken: ‘Dit is ziek’

Op de begraafplaats achter de Sint-Lambertuskerk in Hardenberg zijn zeker zestien graven vernield. De zerken zijn omgekieperd, de stenen in sommige gevallen in stukken geslagen. De politie stelt een onderzoek in. ,,Deze daders moet je niet straffen, maar helpen.”

30 maart