Zeis als alternatief voor benzinemaaier? In Dalfsen laten ze het zien: ‘Je komt tot rust’

Het hoge grasland op landgoed De Horte in Dalfsen is kurk- en kurkdroog en dat het maakt het maaien met de zeis er deze zaterdagmiddag beslist niet makkelijk op. Maar, zo zal Fries Wobbe Anne Veenstra even later als winnaar zeggen: ,,Dit brengt het beste in ons maaiers naar boven.” Maar dan moeten die wel om de verschillende molshopen heen zien te werken, want die kunnen bij een wedstrijd funest zijn. ,,Dan zit je ineens vast. Klemvast.”