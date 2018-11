Zeker 20 stieren komen om bij stalbrand in Radewijk: rookwolken wijde omgeving zichtbaar

Ommen werkt aan regionale oplossing verkeerspe­ri­ke­len

9:43 Ommen komt in december met een plan van aanpak voor het oplossen van de verkeersperikelen in het centrum. Daarvoor is vooral een betere doorstroming via de Hessel Mulertbrug nodig. Het plan wordt opgesteld in nauw overleg met provincie en buurgemeenten zoals Twenterand, want de brug over de Vecht vormt ook de flessenhals in de doorstroming van het regionale verkeer richting N348/N48, N36 en N340.