Zesde Cigarbox Festival laat ‘blues in zijn puurste vorm’ horen

,,Het is de muziek van de eenvoud”, zegt Henri Grootenhuis. ,,De blues in zijn puurste vorm.” De Dalfsenaar, in muziekkringen beter bekend als Cigarbox Henri, legt het graag nog een keer uit. ,,Zwarte slaven bouwden op de plantages in het zuiden van de Verenigde Staten primitieve gitaren van sigarenkistjes die de eigenaren hadden weggegooid. Een dwarslat erop waar je één tot drie snaren overheen spant, en voilà.” Zo ontstonden dus de ‘cigarbox guitars’, die met name in de VS een cult-following hebben, met radiostations en websites. Bluesgitarist Grootenhuis ontdekte het fenomeen in 2009. ,,Ik zag het een keer op de BBC en werd meteen gegrepen door die sound: primitief en doorleefd.” Hij begon ze zelf te bouwen en geeft regelmatig workshops op festivals.

Open jam stage

En sinds zes jaar zet hij met collega-liefhebber Bo Hudson uit Ommen zelf een festival op poten. Op zaterdag 31 augustus, met een line-up met steeds meer internationale artiesten, ditmaal behalve uit Nederland ook uit België, Duitsland en Australië. Plus een ‘open jam stage’, een springkussen voor kinderen, kraampjes en workshops. Want hoewel de muziek een selecte groep liefhebbers aanspreekt, wil de organisatie een laagdrempelig evenement voor het hele gezin neerzetten.

Want ‘cigarbox blues’ is muziek die spontaan wordt gemaakt op de ‘front porch’, de veranda. Of in Amerikaanse ‘roadhouses’, en die sfeer voeren ze dan ook tot in detail door. ,,Het stroompje dat langs Calluna loopt, wordt een soort Mississippi van het Vechtdal”, lacht Grootenhuis. Hudson vult aan: ,,We maken dit jaar nog weer werk van de aankleding. De twee podia zijn gemaakt van afvalhout en we hangen vlaggetjes op die we knippen van lappen stof, opgehangen aan sisaltouw. Het mag er best een beetje ruw en ‘ragged’ uitzien. Als wij bij de kringloop rondstruinen, komen dat soort ideeën zó opborrelen. En zo is het ook een duurzaam festival.”