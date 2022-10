Zijn huis werd een plek om te dealen: ‘In drie maanden heeft hij van mijn leven één grote puinhoop gemaakt’

MET VIDEO Popelende jeugd mag eindelijk op zelf geregelde nieuwe skatebaan in Ommen: ‘Helemaal naar wens’

Een plasje regenwater hier en een hoopje bladeren daar: het mocht de pret niet drukken. Vrijdagmiddag konden gretige tieners de gloednieuwe skatebaan in Ommen testen. Ze droegen het idee aan, dachten in een werkgroep mee over het ontwerp en gaan de baan zelf onderhouden. ,,We hebben echt iets voor elkaar gekregen.”

15 oktober