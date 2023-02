Zo viert Sprokkeldorp Lemelerveld carnaval: bekijk hier de beelden van de Grote Optocht

Ommen zoekt andere plek voor minderjari­ge asielzoe­kers in hotel, Oekraïners langer in Lemele

De gemeente Ommen zoekt naar een alternatieve plek om de vluchtelingen in afwachting van hun verblijfstatus onder te brengen. De huidige opvang van 48 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in hotel Paping duurt tot 1 maart. Ook als statushouders blijven ze mogelijk in de buurt. Het verblijf van circa 200 Oekraïners in Lemele is verlengd tot maart 2024.