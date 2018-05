Vakantiepark De Kleine Belties in Hardenberg mag dan in 70 jaar tijd een metamorfose hebben doorgemaakt van kleine boerencamping naar een luxe vakantiepark, een ding is altijd hetzelfde gebleven: op zondag heerst er rust.

Jacuzzi, zwembad, bruin café, restaurant, feestzaal, het is er allemaal maar op zondag blijft alles dicht. ,,We zijn en blijven een park met een christelijke signatuur", zegt eigenaar Jan Hakkers (62). ,,Dat is een bewuste keuze, die aansluit bij onze eigen levensovertuiging. Overigens is iedereen hier welkom hoor, maar we maken dit wel duidelijk in onze folders."

Trouwe gasten

Een christelijk vakantiepark onderscheidt zich volgens Hakkers door de sfeer en de onderlinge verhoudingen. Dat is volgens hem ook de reden dat gasten jaar op jaar terug komen. ,,Veel van mijn gasten komen hier al 50 jaar. Die kwamen hier eerst met hun ouders en komen nu met hun kleinkinderen. Maar ik zie ook veel jonge gezinnen die hier uit overtuiging komen."

Het park heeft vooral het laatste decennium een indrukwekkende groei doorgemaakt. Nadat het is losgeweekt uit het familieconcern dat opa Jan en vader Gerrit Jan Hakkers hadden opgebouwd is er flink geïnvesteerd in uitbreiding van het terrein en nieuwe recreatieve voorzieningen. ,,Als je mee wilt en ook jonge generaties wilt binden moet je investeren", aldus Jan Hakkers. En dus kwamen er onder meer een nieuwe recreatiehal, openlucht theater, overdekt zwembad en een restaurant. Op het terrein verschenen stacaravans en luxe chalets, zodat er het hele jaar door gerecreëerd kan worden. Luxe camperplekken met eigen sanitairunit en safari lodges zijn de nieuwste toevoegingen aan het inmiddels 17 hectare grote recreatiepark, dat ook nog gewoon toeristische kampeerplekken heeft. ,,Mensen leggen de lat tegenwoordig een stuk hoger", geeft Hakkers als verklaring. ,,Nu kunnen we een breed publiek goed bedienen."

Nieuwe bungalows

Plannen heeft Hakkers, die het bedrijf samen runt met echtgenota Marja, dochter Anita (38) en zoon Sietse (34) en hun partners, nog genoeg. ,,Hiernaast ligt nog een oud bungalowpark met oude huisjes uit de jaren '50. Dat heb ik 20 jaar geleden van de buurman gekocht. Daar komen 75 nieuwe bungalowtjes, luxe boschalets met een natuurlijke uitstraling. Deels voor de verhuur, deels voor de verkoop. Die kunnen mensen kopen als belegging, waarna wij de verhuur voor ze kunnen regelen. Maar ze zijn alleen bedoeld voor eigenaren die er zelf ook regelmatig komen. Na het hoogseizoen gaan we daar mee aan de slag."

Dat had opa Jan Hakkers allemaal niet kunnen bedenken toen hij in 1948 op verzoek van de Hardenbergse middenstand met een klein kampeerterreintje begon, naast zijn boerderij aan de Rheezerweg, net buiten Hardenberg. ,,Voor twintig cent per nacht kon je er staan. Mits je een ANWB kampeerbewijs had. Mijn opa was een kleine koeboer, dus het was een mooie neveninkomst. Als 's zomers de koeien uit de stal waren, konden er groepen in. Slapen op stro, dat vonden ze toen mooi. En het raakt nu ook weer in trouwens." Pas in 1972 werd De Kleine Belties een volledig recreatiebedrijf.

Christelijke signatuur

Naast de christelijke signatuur is ook de persoonlijke benadering ondanks de groei onveranderd gebleven. ,,Ik pak regelmatig de fiets om met de gasten te praten. Mensen vinden het belangrijk je te zien. En voor mij is het belangrijk dat ik weet wat er in ze omgaat. Daardoor kom ik nogal eens te laat thuis. Maar ja, mijn werk is mijn passie. Privé en zakelijk liggen hier heel dicht bij elkaar."