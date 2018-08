Zware buien trekken over Oost-Nederland: waarschuwing voor campinggasten

Vanaf het middaguur trekken vandaag zware regenbuien over Oost-Nederland. Het noodweer komt plotseling. En dat kan verraderlijk zijn, waarschuwt Weerplaza. De buien nemen in de loop van de dag in hevigheid toe. Ook kan er sprake zijn van zware windstoten.

Op het eerste oog lijkt er ook in Oost-Nederland nog geen einde te komen aan het droge, warme zomerweer. ,,En dat kan verraderlijk zijn," waarschuwt Ben Lankamp (meteoroloog Weerplaza). ,,De temperatuur loopt op dit moment namelijk nog op in die regio en de zon schijnt, waardoor mensen verrast kunnen worden in de loop van de middag. Want het weer slaat behoorlijk om." De eerste buien trekken vanaf twaalf uur al over Overijssel en Gelderland, waarbij vooral Oostelijk Salland en Twente rekening moeten houden met stevige buien.

Campings

Lankamp ziet met name gevaar voor mensen die op campings staan, organisatoren van festivals en op plekken waar kurkdroog hout alle kanten kan worden opgeblazen, zoals op de Veluwe. ,,In de loop van de middag dalen de temperaturen, komt er neerslag en ontstaan er windstoten tot zeventig kilometer per uur. Het is met name in het oosten van Nederland al weken kurkdroog, waardoor takkenbossen als luciferhoutjes door de lucht kunnen worden geblazen."

Ook waarschuwt hij specifiek vakantievierders op de vele campings in deze regio die nietsvermoedend genieten van het mooie weer. ,,Zij kunnen echt worden verrast, het wordt oppassen geblazen met de voortentjes."

Lowlands

Ook voor organisatoren van festivals wordt het uitkijken. Weerplaza onderhoudt daarom bijvoorbeeld nauw contact met de organisatie van Lowlands dat bezig is met het opbouwen van hun festivalterrein.