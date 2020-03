Zwarte Markt in Slagharen blijft open, tachtig procent minder bezoekers

Gini uit Hardenberg na roofover­val op eigen weeshuis in Oeganda: ,,Bang dat ze terugkomen’’

12:00 Gini Pullen uit Collendoorn (Hardenberg) is kapot van zorg en woede: terwijl zij in Nederland was om donaties voor haar kindertehuis in Oeganda op te halen, sloegen 15 mannen de personeelswoning kort en klein en verkrachtten de Oegandese manager. ,,Mijn grootste angst is dat ze terugkomen.’’ Maar geld voor een betere beveiliging van het terrein is er niet.