Alistair Overeem treft Badr Hari in ware vechtsportklassieker bij Glory-debuut

In oktoberHet debuut van Alistair Overeem (42) bij kickboksorganisatie Glory is dan eindelijk écht in de maak. In oktober staat een ware vechtsportklassieker op het programma, als hij voor de derde keer in zijn carrière Badr Hari (37) treft in de ring. Naast dat evenement kondigt Glory er ook een aan in de zomer, waarop onder anderen Jamal Ben Saddik in actie komt tegen Benjamin Adegbuyi.

De 42-jarige Overeem moest zich eerder terugtrekken voor een gevecht met veelvoudig Glory-kampioen Rico Verhoeven door een blessure. Sindsdien is het wachten op de rentree van de vechtsportlegende, die al twee decennia actief is in kickboksen en mixed martial arts. In juni doet hij mee aan een showworstelevenement in Nottingham, maar in oktober gaat zijn Glory-debuut er dan eindelijk van komen. Hij is door matchmaker Robbie Timmers gekoppeld aan Badr Hari.

De 37-jarige Hari vocht voor het laatst op het uit de hand gelopen evenement in Hasselt eerder dit jaar. Zijn gevecht met de inmiddels ontslagen Arkadiusz Wrzosek werd nooit afgemaakt. Hari mag na jaren van droogte proberen om tegen Overeem eindelijk eens een Glory-zege neer te zetten. Hari en Overeem troffen elkaar in 2008 en 2009 al eens. Beiden versloegen elkaar een keer met een knock-out in de eerste ronde. In oktober voltooien Overeem en Hari hun trilogie op het evenement dat de naam COLLISION 4 draagt.

Glory 81

Voordat het zo ver is, vindt Glory 81 plaats in de zomer. Dat evenement wordt aangevoerd door Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi. Ben Saddik zag zijn gevecht tegen Levi Rigters niet doorgaan in Hasselt door de rellen die uitbraken. Hij raakte daarna in de clinch met Glory over een volgend moment waarop de Belgische Marokkaan zou vechten.

,,We wilden Jamal na de teleurstelling in Hasselt zo snel mogelijk terug in de ring hebben”, verklaart ceo Scott Rudmann nu. ,,Dit gevecht tegen Benny is een rematch na wat er in 2018 gebeurde, toen Jamal hem knock-out sloeg in de finale van een achtmanstoernooi. Benny gelooft erin dat Jamal een makkelijkere weg naar de finale had en won omdat hij frisser was. Jamal op zijn beurt denkt dat hij van een ander niveau is en het er daarom makkelijk uit liet zien. Nu gaan we zien wie beter is.”

Lees morgen een premiumverhaal op deze website met Glory-ceo Scott Rudmann over onder meer het geëscaleerde Glory 80, de lessen die daaruit zijn getrokken, Arek Wrzosek en de toekomst van de organisatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.