Badr Hari dacht te bezwijken aan corona: ‘Het was heel zwaar’

Het gevecht tussen Badr Hari en de Roemeen Benjamin Adegbuyi was aanvankelijk gepland voor begin november, maar een coronabesmetting van Hari zorgde ervoor dat het gevecht – dat besloten wordt afgewerkt in een studio – uitgesteld werd naar 19 december. Het is de eerste keer dat Hari in de ring stapt sinds Collission 2, het veelbesproken gevecht tegen Rico Verhoeven in een uitverkochte Gelredome.



Een enkelblessure van Hari zorgde ervoor dat Verhoeven zijn wereldtitel op technische knock-out behield. De honger van Hari naar die kampioensriem van ‘The King of Kickboxing’ is nog allesbehalve gestild. Dat bleek vanmiddag wel bij een virtuele persconferentie, waarin Hari zakelijk, soms nukkig praatte over zijn rentree in de ring tegen Adegbuyi, de nummer twee op de Glory-ranglijst in het zwaargewicht.

Quote Ze hebben me al twintig jaar mensen knock-out zien slaan en dat is volgende week hetzelfde. Badr Hari

Adegbuyi bereidde zich samen met Verhoeven als trainingspartner voor in een Rotterdams sportcentrum. Hari was daar niet van onder de indruk. ,,Ik hoef ze niet te vertellen welke Badr ze gaan zien. Ze hebben me al twintig jaar mensen knock-out zien slaan en dat is volgende week hetzelfde. Het enige dat Rico of Dennis Krauweel (trainer, red.) aan Benny kan vertellen, is dat ik hem hard raak en áls ik hem raak, dat hij naar de grond gaat.”

Hari was kortaf, fel, soms ronduit grof. ,,Voor nu is hij mijn vijand. Er is geen respect in dit gevecht, alleen haat en geweld. Mensen knock-out slaan, dat is het”, zei hij bijvoorbeeld over zijn aanstaande gevecht. En over Adegbuyi: ,,Dit is easy money, een walk in the park. Legendes waar hij naar opkeek, gingen knock-out tegen mij. En ik sla hem K-O in de eerste ronde.”

Hari zegt helemaal hersteld te zijn van het coronavirus, waar hij veel last van had. Zoveel dat hij vreesde eraan te bezwijken. ,,Het was heel zwaar, maar ik ben geheel hersteld en voel me heel goed en sterk. Het ligt nu ver achter me. Maar ja, ik was er heel ziek van”, aldus Hari, die door een vragensteller werd vergeleken met Cristiano Ronaldo, die eveneens 36 is en op het hoogste niveau acteert. ,,Het is belangrijk dat je consistent bent in je manier van trainen en leven. Vroeg slapen, gezond eten. Dat is allemaal heel belangrijk. En wat het verschil maakt, is dat we machines zijn. We zijn niet als andere mensen. We zijn sterker en sneller. Dat kun je niet trainen.”

Uiteraard ging het nog even over een eventuele rematch met Verhoeven, wat Hari ook als een walk in the park ziet. Al laat hij de planning aan organisator Glory. ,,Ik volg de kampioensriem. Ik wil volgend jaar de Glory-kampioen zijn, dus ik ga naar waar de riem is.”

