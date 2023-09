Badr Hari en collega’s staan vanavond stil bij drama in Marokko, kwalificatieduel Afrika Cup uitgesteld

Badr Hari en de andere kickboksers met Marokkaanse roots zullen zaterdagavond stilstaan bij de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Badr Hari komt zaterdagavond in Parijs in actie tegen de Brit James McSweeney . Hij en zijn collega’s werden zaterdagochtend wakker met het nieuws over de aardbeving.

,,We gaan vanavond zeker stilstaan bij dit verschrikkelijke nieuws. We zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen gaan doen”, aldus een woordvoerster van de organisatie Glory. ,,We gaan ervan uit dat iedereen vanavond wel de ring in gaat. Maar het verdriet en de zorgen zijn groot. Zeker omdat het lastig is om mensen daar te bereiken.”

Volgens de woordvoerster is iedereen met zijn gedachten bij de slachtoffers. ,,Normaal is iedereen nu gefocust op de wedstrijden en zijn volop in de voorbereiding. Badr Hari zit nu helemaal in zijn bubbel en we proberen hem er ook zo veel mogelijk in te laten. Maar er is veel spanning en verdriet.”

Inmiddels heeft Hari op Instagram van zich laten horen. ,,Ik wil mijn medeleven betuigen aan onze geliefde mensen die een vreselijke aardbeving meemaakten. Ik denk aan alle slachtoffers en hun families. Samen overkomen we deze tragedie zodat iedereen hiervan kan herstellen", schrijft Hari. ,,Moge Allah ons land beschermen”, sluit hij af.

Badr Hari betuigt zijn medeleven op Instagram.

Bij de wedstrijden in Parijs worden veel Marokkanen verwacht. Er zijn in totaal 4000 kaarten verkocht. De verwachting is dat het voor een groot deel Marokkaanse fans zullen zijn. Badr Hari keert in Parijs voor het eerst terug in de ring nadat hij vorig jaar zijn afscheid had aangekondigd. Daarnaast komen onder anderen ook Ilyass Chakir en de Frans-Marokkaanse kickbokster Sarah Moussadda in actie.

Marokkaanse voetbalploeg niet in actie

De Marokkaanse voetbalbond heeft vanwege de aardbeving van vrijdag de kwalificatiewedstrijd van de nationale ploeg voor de Afrika Cup uitgesteld. Marokko zou het zaterdagavond in Agadir opnemen tegen Liberia. Volgens de bond is het besluit in overleg met de Afrikaanse Voetbal Confederatie genomen.

Ook de voetbalwereld leeft mee met de slachtoffers. Vanuit allerlei landen komen er steunbetuigingen van voetbalclubs. “Heel veel sterkte gewenst”, schrijft de KNVB op X. Vanuit Spanje hebben onder meer FC Barcelona, Real Madrid en Atletico Madrid hun medeleven betuigd op social media.

‘Real Madrid, de voorzitter en het bestuur tonen hun diepste ontsteltenis en solidariteit met de slachtoffers van de aardbeving die Marokko de afgelopen uren heeft getroffen. Onze club wil haar medeleven en genegenheid betuigen aan de families van de overledenen en aan alle inwoners van Marokko. We wensen alle gewonden een spoedig herstel.’ FC Barcelona wenst de slachtoffers en hele bevolking van Marokko alle kracht.

Vanuit Frankrijk zijn er steunbetuigingen van Paris Saint-Germain en Olympique de Marseille. Van de Engelse clubs Manchester City en West Ham United is er steun voor de slachtoffers van de aardbeving. Het Italiaanse Internazionale condoleert Marokko met de slachtoffers. Ook de Duitse club Bayern München en Borussia Dortmund betuigen hun medeleven.

