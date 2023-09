Badr Hari kan borst natmaken voor geobsedeerde James McSweeney: ‘Dit is een langgekoesterde wens’

Met video Titelge­vecht Oleksandr Usyk draait vooral om twee thema’s: Oekraïne en Tyson Fury

Minstens zo vaak als over de drie bokstitels die de ongeslagen kampioen Oleksandr Usyk zaterdagavond op het spel zet, gaat het over zijn door oorlog getroffen thuisland Oekraïne en de rivaal die hij níét treft, Tyson Fury. In de relatief onbekende Daniel Dubois zou Usyk zich nooit mogen vergissen. Zaterdagavond is het gevecht exclusief te zien op deze site.