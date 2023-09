Badr Hari ziet af van gevecht bij Glory 88 met James McSweeney uit solidariteit met aardbevingsslachtoffers Marokko

Een geëmotioneerde Badr Hari (38) heeft besloten om zijn gevecht bij Glory 88 in Parijs over te slaan na de aardbevingen in Marokko die tot zo ver bekend zeker 1300 mensen het leven hebben gekost. Vlak voor het titelgevecht tussen Tiffany van Soest en Sarah Moussaddak kwam hij in de ring om die boodschap in tranen te verkondigen aan het publiek dat grotendeels Marokkaanse affiniteit heeft. Hari kreeg een groot applaus.

Hari zou vanavond vechten tegen James McSweeney (42), zijn eerste gevecht in ongeveer een jaar tijd. Eerder vandaag sprak Hari op sociale media al zijn steun uit voor de slachtoffers. Lange tijd leek het er wel op dat hij in actie zou komen, maar niet lang voordat hij daadwerkelijk aan de beurt was, maakte hij zijn boodschap bekend. ,,Het Marokkaanse voetbalelftal heeft afgezegd en daarom doet hij dat ook”, laat een woordvoerder van Glory weten, wijzend op het uitstellen van de wedstrijd die de ploeg vanavond zou spelen.

Door die aardbeving is het niet gepast om te gaan vechten voor amusement, terwijl mensen vechten voor hun leven of het leven van hun familie Mike Passenier, trainer Badr Hari

Mike Passenier, trainer van Hari, zei bij Videoland over het besluit: ,,Door die aardbeving is het niet gepast om te gaan vechten voor amusement, terwijl mensen vechten voor hun leven of het leven van hun familie. Daar komt het op neer. Badr zegt: ‘Dan steun ik liever mensen in Marokko dan dat ik een paar mensen vermaak voor geld. Dat maakt mij geen beter mens’”, aldus Passenier, die zegt dat het in overleg is gegaan met James McSweeney.

Reactie James McSweeney

De Brit begrijpt de keuze van Hari. ,,Hij is nu niet met zijn gedachten hier, maar in Marokko. Dan begrijp ik dit helemaal. Natuurlijk vind ik het jammer dat ik niet kan vechten. Ik heb sinds januari hiervoor getraind. Je bent nu zó dichtbij. Voor een andere reden zou je misschien boos worden, dat is nu niet het geval. We moeten nu gewoon even ons ego opzijzetten, want er zijn veel belangrijkere dingen in de wereld. Mijn hart gaat uit de mensen uit Marokko", zei McSweeney bij Videoland.

De avond stond sowieso al in het teken van de dramatische gebeurtenissen in Marokko. Zo werd er een minuut stilte gehouden en droegen veel winnaars hun zege op aan de slachtoffers van de aardbevingen. Anderen die onder Marokkaanse vlag vechten, Ilyass Chakir en Iliass Hammouche, kozen er wel voor om in actie te komen, net als de Frans-Marokkaanse Sarah Moussaddak.

Uitslagen overige partijen Glory 88

Van Soest vs. Moussadak (titelgevecht bantamgewicht): Van Soest wint op knock-out.

Mahieddine vs. Coulibaly (zwaargewicht): Mahieddine wint op knock-out.

Wosik vs. Peposhi (vedergewicht): Wosik wint op jurybeslissing.

Touré vs. Latescu (lichtzwaargewicht): Latescu wint op unanieme jurybeslissing.

Ghajji vs. Todorovic (weltergewicht): Todorovic wint op unanieme jurybeslissing.

Mayezo vs. Condé (lichtgewicht): Condé wint op unanieme jurybeslissing.

Hammouche vs. Kröger (middengewicht): Hammouche wint op unanieme jurybeslissing.

Camara vs. Chakir (weltergewicht): Camara wint op unanieme jurybeslissing



