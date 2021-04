Bizarre peptalk van Conor McGregor aan zoontje (3) zorgt voor ophef: ‘Sla hem op z’n gezicht’

McGregor en zijn familie zijn momenteel in Dubai. Op het strand vocht Conor Jr. blijkbaar een robbertje met een ander kind, waarop hij even terugkeerde naar z’n papa. Die filmde de raad die hij aan z’n zoontje gaf en postte het filmpje op z’n Instagrampagina. De beelden zijn al ruim vijf miljoen keer bekeken, waarbij ook al meer dan achtduizend reacties zijn achtergelaten.

McGregor begint eerst met een verhaaltje over z’n ketting met leeuwenkop. ,,Laat me je eerst uitleggen wat dit is. Dit is het wapenschild van onze familie”, klinkt het. ,,Het is een leeuwenkop met een kroon. Omdat jij een koning bent, omdat wij koningen zijn. Bash mensen die daar iets op zeggen.”

Tekst gaat verder onder Instagrambericht.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Écht onder de indruk lijkt de jonge knaap niet. McGregor gooit het dan maar over een andere boeg en probeert zijn eigen vechtersmentaliteit over te brengen. ,,Heeft hij je geraakt? Waar heeft hij je geraakt? Sla hem op z'n gezicht. Mik op de mond en de neus, champ. Wees sneller dan hij, daar trainen we voor”, zegt de Ier.

Opvallende beelden die voor de nodige kritiek zorgen op sociale media. Aan de andere kant vinden veel vaste volgers van McGregor de beelden juist weer geweldig. ‘Wie haalt het nu in z’n hoofd om de zoon van McGregor te slaan?’ schrijft iemand ook.

Volledig scherm © USA TODAY Sports

McGregor en Poirier woest op elkaar

McGregor verloor eind januari in Abu Dhabi een MMA-gevecht tegen Dustin Poirier. Desondanks leverde de nederlaag hem nog altijd een slordige 22 miljoen euro op. Normaal staan de twee in juli opnieuw tegenover elkaar, al zette een tweet van Poirier dat gevecht eerder deze week juist weer onder druk. McGregor slingerde zelfs al de wereld in dat de tweestrijd is gecanceld.

McGregor beloofde enkele maanden geleden een half miljoen euro te doneren aan een fonds van Poirier dat minder bedeelden helpt. Nu blijkt echter dat er nog niets van dat bedrag betaald is. Poirier confronteerde McGregor via sociale media. Het antwoord van de Ier liet niet lang op zich wachten. ,,We hebben gewacht op een plan voor wat er met het geld zou gebeuren, maar er kwam nooit een antwoord op onze vraag. Ik wil cent per cent weten waar alles heen gaat.”

De discussie mondde uiteindelijk uit in een afzegging van het gevecht. McGregor blijkt er na de discussie geen zin meer in te hebben. Wordt vast en zeker vervolgd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze video’s over vechtsport: