Britse pers na masterclass boksen van Tyson Fury: ‘Hij maakte gehakt van zijn tegenstander’

Bokser Tyson Fury behield gisteravond zijn ongeslagen status door in tien rondes met Derek Chisora af te rekenen . In de Britse pers is er uiteraard veel aandacht voor de overwinning van The Gypsy King, maar er wordt toch vooral vooruitgekeken naar een potentieel gevecht om alle wereldtitels tegen de Oekraïner Oleksandr Oesyk.

Oesyk is de houder van de wereldtitels bij de WBA, IBF en de WBO. De Oekraïner was zelf ook aanwezig in het stadion van Tottenham Hotspur en kwam na het gevecht de ring in. Fury ging Oesyk verbaal flink te lijf en zo lijken beide heren voor te sorteren op een onvermijdelijke clash.

Bekijk hier de samenvatting van het gevecht.

Kranten kijken reikhalzend uit naar Fury tegen Oesyk

Volgens de BBC was Fury, houder van de wereldtitel bij de WBC, ‘een maatje te groot voor Chisora’. „Het gevecht bleek een ongelijke strijd, omdat Fury van een ander niveau was dan Chisora. Fury kan nu uitkijken naar een potentieel gevecht om de Undisputed wereldtitel met Oesyk in 2023.”

The Sun was onder de indruk van de prestatie van Fury en kopte met een woordspeling op zijn naam: ‘Fist ‘n Furyous’ staat er met grote letters boven het verslag. De krant kijkt ook alvast vooruit en spreekt van een ‘gevecht om van te watertanden met de vereniging van de wereldtitels op het spel’.

The Daily Mail gooide er nog een schepje bovenop. ‘You‘re next Oesyk’, is de uitdagende kop van de krant, die er geen geheim van maakt dat het graag een gevecht tussen de twee ongeslagen boksers wil zien. Bovendien weet The Daily Mail te melden dat de winnaar van dat gevecht de eerste Undisputed Heavyweight champion zou zijn sinds Lenox Lewis dit in 1999 voor elkaar kreeg.

The Guardian had vooral medelijden met Chisora, die volgens de krant geen enkele kans maakte: „Fury maakte op een pijnlijk voorspelbare manier gehakt van Chisora, die dapper streed, maar hopeloos werd overklast. Chisora heeft op 38-jarige leeftijd veel meer gevochten dan goed voor hem is en werd gered door de scheidsrechter, die eindelijk ingreep om een einde te maken aan een verschrikkelijk pak slag.”

Bekijk hoe Tyson Fury de Oleksandr Oesyk uitdaagt voor een volle zaal.