Column Remy Bonjasky | ‘Hooligans bij Glory, dat doet echt zeer bij liefhebbers zoals ik’

Remy Bonjasky: ‘Ik heb te vaak gevechten van Rico gezien waarvan ik dacht: waar zít ik naar te kijken?’

Rico Verhoeven (32) verdedigde in 2021 in een ware slijtageslag zijn Glory-wereldtitel in het zwaargewicht. Voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky (45) kijkt met ons de beelden terug van het gevecht met Jamal Ben Saddik. ,,De heroïek waarover werd geschreven na dit gevecht, vind ik een beetje overdreven.”

28 december