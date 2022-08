Column Remy Bonjasky | Iets te drinken halen als de vrouwen aan de beurt zijn, dat is niet meer zo

Voor mij was het toetje van het weekend het UFC-gevecht tussen Amanda Nunes en Julianna Pena. Ik kijk niet midden in de nacht, hoor, maar ik zorg dan dat ik op zondag niet op social media kijk, om zo de uitslagen niet tot me te krijgen. En dan ga ik ‘s avonds zitten, van de prelims tot de hoofdpartijen.



Nunes had al een keer van Pena verloren, terwijl ze altijd zo dominant was. Toen had niemand gedacht dat Pena haar even weg zou tikken. Nunes zei toen dat ze niet fit was en geen goede voorbereiding had gekend, wat Pena weer onzin vond. Maar nu deelde Nunes alleen maar pakkies uit. Ze sloeg haar zo drie, vier keer neer: het was echt eenrichtingsverkeer, hoewel Pena zich nog kranig verweerde. Menig vechter was allang uitgestapt. Uiteindelijk won Nunes op jurybeslissing, maar wel overtuigend.