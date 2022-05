Column Remy Bonjasky | ‘Melvin Manhoef loopt veel poen mis en dat kan hij zeker niet op de inbrekers verhalen’

Experts over kansen Badr Hari bij Glory: ‘Als hij wéér verliest, kan hij echt niet doorgaan met zijn grote praatjes’

Badr Hari heeft ondanks magere resultaten nog altijd de zwaargewichttitel bij Glory in het vizier. De ondertussen 37-jarige kickbokser neemt het zaterdag in Hasselt bij Glory 80 op tegen Arkadiusz Wrzosek - een Pool die hem in september nog versloeg. Wat kunnen we nog verwachten van Hari?

17 maart