Dopingspook waart rond boven Glory: Luis Tavares en Cihad Cipenek maanden geschorst

Onlangs ging een titelgevecht tussen Luis Tavares en Sergej Maslobojev niet door vanwege de vondst van een verboden middel in de urine van de Rotterdammer. Maslobojev greep de kampioensriem in het lichtzwaargewicht alsnog door Tarik Khbabez te verslaan op Collision 4. Rondom Tavares hulden zijn management en Glory zich in stilzwijgen, al was duidelijk dat hij na zijn overwinning op Florent Kaouachi op het Glory Rivals 1-evenement gepakt was. Hij is nu bestraft met een boete en een schorsing, die met terugwerkende kracht is ingegaan.

De Turkse Kepenek op zijn beurt liep tegen de lamp na zijn gewonnen gevecht in augustus tegen Nordine Mahieddine op Glory 81. Ook hij is voorlopig geschorst en moet een boete betalen. Daarbij tellen de zeges van Tavares en Kepenek niet langer: op de uitslagenpagina’s van Glory staat nu no contest bij de desbetreffende partijen. Beide vechters zijn ook niet meer terug te vinden in respectievelijk de lichtzwaargewicht- en de zwaargewichtranglijst. Dat zijn bekende consequenties van Glory als wordt bewezen dat een vechter verboden middelen heeft gebruikt.

Volledig scherm Luis Tavarez bij Glory 78. © Pro Shots / Mischa Keemink

Mogelijke schorsing Alistair Overeem

Tavares en Kepenek zijn niet de enigen die moeten vrezen voor een schorsing, boete en verwijdering uit de ranglijsten. Uit een intern bericht van Glory dat per abuis een tijdlang online stond, blijkt dat nog eens twee vechters tegen de lamp zijn gelopen en voorlopig geschorst zijn. Daarmee doelt de kickboksorganisatie, zo lijkt het, onder andere op Alistair Overeem.

Die testte positief, al maakte zijn management zich afgelopen maandag vooralsnog geen zorgen en wilde het ook voorkomen dat er te vroeg conclusies getrokken zouden worden. Zij spreken van een hele lichte dosering van een niet-prestatiebevorderend middel. De uitslag van de B-staal waar Overeem op wacht, moet daarover uitsluitsel geven. Overeem won op Collision 4 van Badr Hari.

Volledig scherm Alistair Overeem. Inzet: het gevecht met Badr Hari. © ANP

Glory laat weten na elk evenement een anti-dopingtest uit te voeren. Als het A-monster positief is, kan de desbetreffende vechter een procedure starten door de uitslag van een B-staal op te vragen, zoals Overeem gedaan heeft. Als ook die positief is, wacht een schorsing. Zo niet, dan wordt de atleet vrijgesproken. Geschorste vechters riskeren financiële sancties en kunnen worden verwijderd uit de Glory-ranglijsten. Ze kunnen daarin weer terugkeren na het uitzitten van de schorsing. De uitslagen van de gevechten voorafgaand aan de positieve testen worden omgezet in no contest, zoals nu bij Tavares en Kepenek.