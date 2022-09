‘Floyd Mayweather stapt weer in de ring met Conor McGregor’

Wat wel zeker is: beide vechters zijn van plan veel geld te verdienen met het gevecht. Mayweather versloeg McGregor in 2017 in een veelbesproken bokswedstrijd in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Daarmee breidde de Brit destijds zijn ongeslagen record uit naar vijftig overwinningen en nul nederlagen. Kaartjes voor die wedstrijd waren 1500 euro per stoeltje, en Mayweather zou er zo'n 300 miljoen euro aan hebben overgehouden.