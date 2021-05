Fury dreigt Wilder knock-out te slaan, gevecht met Joshua definitief van de baan

Video Spectacu­lai­re overwin­ning voor Nieky Holzken: ‘Nog steeds de nummer één'

22 april Nieky Holzken heeft woensdagnacht (Nederlandse tijd) een spectaculaire overwinning geboekt. De Helmonder (37) was in Singapore veel te sterk voor de Australische veteraan John Wayne Parr, die in de tweede ronde niet meer opstond na een trap tegen het hoofd. Een nieuw titelgevecht in de lichtgewichtdivisie (-77 kilogram) van ONE Championship lonkt.