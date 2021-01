Gerges: ‘Rico mag wel wat meer respect tonen, ik heb zijn wedstrijd gered’

Want dat is de bizarre realiteit voor Hesdy Gerges, 36 jaar oud, een plat-Amsterdammer. Vorige week woensdag kreeg hij een belletje of hij eventueel bereid was om op 30 januari tegenover Rico Verhoeven, al jaren Glory-kampioen in het zwaargewicht, te staan. Het zou daarbij gaan om een viermanstoernooi waar de wereldtitel van ‘The King of Kickboxing’ niet op het spel zou staan. Gerges twijfelde niet.

Volledig scherm Rico Verhoeven en Hesdy Gerges na de weging vanmorgen. © ANP

,,Ik moest het mentaal even een plekje geven. Je kunt natuurlijk niet spreken van een echte wedstrijdvoorbereiding. Je kunt in tien dagen geen grote veranderingen doorvoeren. Ik ben altijd redelijk fit, ben een sportman in hart en nieren en ik train elke dag. Ik ben klaar om te vechten en ik hou ervan. Ik doe het al twintig jaar en met dit soort uitdagingen bouw je karakter op. Dat vind ik belangrijk in het leven. Dit soort uitdagingen kán ik gewoon niet uit de weg gaan. Dus toen ik de aanbieding kreeg, heb ik die met beide handen aangepakt.”

Quote Er is echt wel wat te halen. Rico heeft zijn zwakke punten, dat hebben we allemaal gezien. Hesdy Gerges

Nu moet blijken of je met een ‘wedstrijdvoorbereiding’ van tien dagen een kans maakt tegen iemand die zich al drie maanden heeft voorbereid op een wereldtitelgevecht tegen Jamal Ben Saddik, waar vorige week plotsklaps een streep door moest door een rugblessure van de Belgische Marokkaan. ,,Het is altijd fifty-fifty”, denkt Gerges. ,,Ik draai al twintig jaar mee en heb veel ervaring. Er is echt wel wat te halen. Rico heeft zijn zwakke punten, dat hebben we allemaal gezien. Tegen Badr Hari, tegen Ben Saddik - en dan heb ik het alleen al over zijn laatste twee partijen. Rico's kracht is zijn conditie, hij heeft een vechtershart en weet wat knokken is. Weet hoe het is om door te bijten. Maar hij heeft echt zijn zwakke momenten, dus daarom ga ik gewoon vechten en alles geven. Je kunt oorlog verwachten. Ik ben bereid om echt alles te geven wat ik heb en dat is veel.”

Volledig scherm © ANP

Pannenkoek

Dan nog even over het ‘pannenkoekverhaal’. Over die beruchte persconferentie van Rico Verhoeven na Collision 2 in de Gelredome is alles wel gezegd en geschreven. Gerges verstoorde die door te roepen dat Hari beter was, afsluitend met een onvervalst ‘Rico, fuck you!’ Verhoeven had grootse moeite om zich in toom te houden en noemde Gerges een pannenkoek.

Quote Vrienden zijn we niet en dat zullen we nooit worden. Hesdy Gerges



Een toneelstuk, of is het écht haat en nijd? ,,We zijn geen vrienden. Tuurlijk, de media doen er een schepje bovenop en wij doen lekker mee. Maar vrienden zijn we niet en dat zullen we nooit worden. We gaan het gewoon op een sportieve manier uitvechten. Het is niet dat ik hem in elkaar wil slaan als ik hem nu zie lopen. En het woord pannenkoek, tsja, hij mag wel wat meer respect tonen en dankbaar zijn, want ik heb zijn wedstrijd gered. Maar goed, het is nu klaar met de woorden, we gaan nu gewoon vechten. Er is genoeg gezegd.”

Gerges lacht: ,,Het wordt nu echt hoog tijd. Ik heb er tien dagen op gewacht...”

Bekijk hier een samenvatting van de online persconferentie van vorige week:

Bekijk hier de door Hesdy Gerges verstoorde persconferentie van Rico Verhoeven in 2019:



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP