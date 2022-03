Gevecht Badr Hari afgebroken wegens heftige rellen tussen fans, evenement gaat niet verder

Beste kickboks­ster ter wereld woont in klein anoniem apparte­ment­je: ‘Mijn kleine bubbel’

Ze is de beste kickboksster ter wereld, maar woont nu in een anoniem tweekamerappartementje in een buitenwijk van Amsterdam. Vanuit haar achtertuin werkt Tiffany van Soest (32) aan haar vecht- én kunstcarrière. ,,Ik leef in mijn eigen kleine wereld, mijn kleine bubbel.” Zaterdagavond verdedigt ze haar wereldtitel bij kickboksbond Glory.

