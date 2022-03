Glory 80 in Hasselt had een feest moeten worden voor liefhebbers van kickboksen, maar liep volledig uit de hand . Fans van Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek zochten de confrontatie met elkaar, gooiden met stoeltjes en vochten met beveiligers. ,,We betreuren het enorm dat het evenement gestaakt is omdat mensen gevaarlijk gedrag vertonen”, laat Glory in een statement weten. De organisatie stelt dat er niemand ernstig gewond is geraakt.

De partij tussen Hari en Wrzosek werd na de tweede ronde in eerste instantie tijdelijk stilgelegd, maar al snel volgde de mededeling dat de avond helemaal niet meer hervat zou worden. Dat betekende ook dat Jamil Ben Saddik en de Nederlander Levi Rigters, die voor het slotakkoord hadden moeten zorgen in de Trixxo Arena, onverrichter zaken naar huis konden.

,,We accepteren het niet dat fans die willen genieten van een avond topsport gevaar lopen. Op verzoek van de politie van Hasselt hebben we het evenement stopgezet na de tweede ronde van de wedstrijd tussen Badr Hari en zijn Poolse tegenstander Arkadiusz Wrzosek”, meldde Glory zaterdagavond. Zondag kwam er een nieuwe verklaring. Daarin wordt gesteld dat de mensen die de wedstrijden volgden via een betaalde stream volgende week via email horen of zij eventueel gecompenseerd kunnen worden.

Volledig scherm Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek tijdens hun eerdere gevecht, in september vorig jaar. © Pro Shots / Mischa Keemink

Wrzosek is een groot fan van ADO Den Haag en werd in Hasselt gesteund door supporters van de club uit de Keuken Kampioen Divisie en door Poolse fans. Er waren ook veel supporters van Hari naar België gekomen. Wrzosek reageerde op Instagram en zegt dat de Poolse fans niets te verwijten valt. ,,De scheidsrechter stopte het gevecht niet vanwege hen. Meer informatie volgt snel.”

Voor Rigters, die op het punt stond om aan zijn gevecht tegen Ben Saddik te beginnen, waren de druiven helemaal zuur. ,,Ik snapte het besluit, natuurlijk. Ik denk nu aan mijn eigen partij, maar het is slecht voor de sport. Het kwam juist langzaam in het goede daglicht en dan gebeurt dit.”

,,Vroeger gebeurde er regelmatig wat, maar de laatste tijd niet meer, dan nu dit. Het is voor de hele sport slecht, voor mij, voor Jamal. Ik ga ervanuit dat deze wedstrijd gewoon verplaatst wordt. Ze waren net aan het twijfelen om de zaal leeg te vegen en vanavond zonder publiek te vechten. Dat is een heel vervelende situatie. Gaat het wel door? Gaat het niet door? Terwijl je zo hoog in je adrenaline zit.”

Ook Tarik Khbabez, nummer negen op de Glory-ranking bij zwaargewichten, sprak van een rampzalige avond en haalde hard uit naar de relschoppers. ,,We trainen elke dag van ons leven om jullie mooie gevechten te laten zien. Daarvoor laten we ons huis en onze vrouw en kinderen achter. Jullie zouden je moeten schamen. Jullie maken de sport kapot. Niet alleen voor ons, maar ook voor de echte fans die naar een gevecht willen kijken en niet naar idioten die chaos creëren.”

,,De komende dagen zal Glory in samenwerking met de lokale autoriteiten een volledig onderzoek houden naar het incident", aldus de organisatie in het nieuwste statement. ,,We zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen en de strengste maatregelen nemen tegen iedereen die betrokken is geweest. Inclusief juridische stappen. De veiligheid staat voor ons altijd voorop. Iedereen is veilig en er is niemand ernstig gewond geraakt.”

Volledig scherm Statement Tarik Khbabez, © Tarik Khbabez Instagram. Volledig scherm Statement van Arkadiusz Wrzosek op Instagram. © Arkadiusz Wrzosek Instagram