Hoe Mike Tyson veranderde in boksende Graaf Dracula: ‘Fysiek en mentaal had hij zichzelf niet meer in de hand’

Door Arjan Schouten



Bekers, flesjes, het scheerde allemaal over zijn hoofd. Met zijn 1.98 meter moest Arnold Vanderlyde bukken, toen de vlam in de pan sloeg in de MGM Grand Garden Arena, waar op 28 juni 1997 het duurste boksgevecht ooit plaatsvond. The Sound and the Fury. Twee miljoen keer verkocht via pay-per-view, een zaal in Las Vegas bomvol beroemdheden en boksfans die duizenden dollars hadden neergelegd. En nu was het na amper drie rondes alweer klaar, omdat de gefrustreerde Mike Tyson plots veranderde in een boksende Graaf Dracula, die zijn tanden zette in het oor van Evander Holyfield.