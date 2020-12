Holzken zorgt met knock-out voor spectaculaire rentree in Singapore

Het was voor Holzken zijn eerste partij sinds 25 oktober (!) vorig jaar, toen verloor hij van Regian Eersel in een gevecht om de wereldtitel. Daarna zou hij in februari tegen Compton al werken aan een revanche, maar door het coronavirus ging Singapore op slot. Vervolgens was het wachten, wachten en nog eens wachten voor Holzken, die mentaal op de proef werd gesteld. ,,Ik had helemaal geen doel, het was alleen maar trainen. Dat was zwaar.”