Ibrahim El Bouni en Muhammed Balli vormen hoofdgevecht op Glory Rivals 3

Nieuwe aanslag op kickbokser Jamal Ben Saddik en zijn familie

Vannacht werd opnieuw een aanslag gepleegd op de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Na eerdere aanvallen op woningen in Borgerhout en Borsbeek (beide België), die een link hebben met Ben Saddik, werd in de nacht van donderdag op vrijdag een woning in het Belgische Deurne aangevallen.

8 juli