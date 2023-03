Jay Overmeer valt op bij Glory: ‘Wil uitstralen wat Rico Verhoeven uitstraalt’

Column Remy Bonjasky | Volwassen Japanners die huilen, dat zie je nu op het WK gebeuren en is herkenbaar

Voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky zag de partijen van MMA-vechter Reinier de Ridder en bokser Tyson Fury en neemt die in zijn column onder de loep. Verder gaat Glory internationaal met Rivals-evenementen in Japan en Mexico. ,,In Japan zijn ze opgegroeid met vechtsport. Hier gaan we voetballen, hockeyen of tennissen als we vijf, zes jaar oud zijn. Daar doen ze aan judo, kickboksen en karate en al die andere vechtsporten.”