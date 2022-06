Leidenaar Gegard Mousasi krijgt rake klappen van Johnny Eblen en is wereldtitel kwijt

Woning Jamal Ben Saddik aangeval­len met vuurwerk

In de Antwerpse districten Borgerhout en Merksem hebben onbekenden in de nacht van dinsdag op woensdag een aanslag gepleegd op de gevels van twee woningen. Dat meldt het Antwerpse parket. Telkens werd er een soort vuurwerk tot ontploffing gebracht. De eerste aanslag gebeurde in de Zegepraalstraat in Borgerhout bij de woning van de bekende kickboxer Jamal Ben Saddik.

1 juni