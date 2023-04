Luis Tavares valt weg bij zwaargewichttoernooi Glory, Aygün valt in

Aygün vecht in de halve finale tegen Enver Sljivar. De andere halve eindstrijd is tussen Tariq Osaro en Jahfarr Wilnis. Het slotstuk van Glory 85 in Ahoy is de finale. De winnaar van dat gevecht is gekwalificeerd voor het achtmanstoernooi in december (de Glory Grand Prix) en knokt in juni om de interim-wereldtitel in het zwaargewicht tegen Antonio Plazibat. Wie die partij wint, vecht in het najaar tegen Rico Verhoeven.