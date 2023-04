Max Holloway geeft masterclass in Kansas City én breekt eervol UFC-record

Knockout uit het boekje

Overige uitslagen:

• Azamat Murzakanov verslaat Justin Jacoby via jurybesluit.

• Ion Cutelaba verslaat Tanner Boser via TKO, ronde 1.

• Pedro Munhoz verslaat Chris Gutierrez via jurybesluit.

• Rafa Garcia verslaat Clay Guida via jurybesluit.

• Bill Algeo verslaat TJ Brown via submission, ronde 2.

• Brandon Royval verslaat Matheus Nicolau via TKO, ronde 1.

• Zak Cummings verslaat Ed Herman via TKO, ronde 3.

• Gillian Robertson verslaat Piera Rodrigues via submission, ronde 1.

• Lando Vannata verslaat Daniel Zellhuber via jurybesluit.

• Denise Gomes verslaat Bruna Brasil via TKO, ronde 2.

• Gaston Bolanos verslaat Aaron Phillips via jurybesluit.

• Joselyne Edwards verslaat Lucie Pudilova via jurybesluit.