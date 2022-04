Melvin Manhoef verijdelde inbraak, maar nu speelt handblessure hem parten: 'Ik heb geen plan B’

Door Tim Reedijk



Van Amerika tot Azië: óveral werd in de laatste weken geschreven over Melvin Manhoef. Niet gek, want hij maakte iets mee waar een scriptschrijver van een blockbuster in Hollywood zijn hand niet voor zou omdraaien. Manhoef verijdelde eind maart een poging tot inbraak in zijn eigen huis. Hij betrapte én achtervolgde drie overvallers, reed ze klem, sloeg het autoraam kapot, trok ze uit de auto en zette ze op hun knieën totdat de politie arriveerde.