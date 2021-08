MMA-vechter AJ McKee één miljoen dollar rijker na winst in 16-man toernooi

UFC-aartsvijan­den Kamaru Usman en Colby Covington in de herkansing

28 juli Kamaru Usman en Colby Covington zullen een herkansing aangaan om te bepalen wie zich de echte UFC weltergewicht kampioen mag noemen. De twee aartsvijanden zullen hun rivaliteit vernieuwen in een weltergewicht-titelwedstrijd op UFC 268 in november. De UFC mikt op Madison Square Garden in New York voor de locatie.