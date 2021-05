MMA-vechter is bang vermoord te worden door ex-werkgever UFC: ‘Zal eruit zien als zelfmoord’

Diego Sanchez, een voormalig UFC-vechter, zegt dat hij bang is dat de organisatie hem in de komende twee jaar zou kunnen vermoorden en het zou maskeren als zelfmoord. Sanchez werd onlangs ontslagen door de UFC vanwege een meningsverschil tussen zijn coach Joshua Fabia en UFC-advocaat Hunter Campbell over medische dossiers.

Het was een ongelukkig einde voor de UFC-carrière van Sanchez, aangezien hij sinds 2015 bij de organisatie vecht en daarmee de langst contracteerde vechter in de selectie was. Maar wat Sanchez betreft, is het allemaal het beste. Zijn perceptie van wat de UFC vandaag is, is in de loop der jaren namelijk flink veranderd.

In een gesprek met Sirius XM’s MMA Today met RJ Clifford en Anthony Smith sprak Sanchez over zijn huidige situatie en zei hij enkele schokkende dingen. Tijdens het interview gaf Sanchez toe dat hij bang is dat de ‘kwaadaardige’ organisatie, de UFC, zou kunnen proberen hem te vermoorden en het in plaats daarvan als zelfmoord zou doen voorkomen.

Grote kolder

,,Ik ga jullie nu eerlijk vertellen dat ik bang ben voor mijn leven. Ik ben bang dat dit bedrijf, dit wereldwijde monopolie van een miljardenbedrijf, achter mij aan zal komen. Over twee jaar zou er iets met mij kunnen gebeuren. Misschien over een paar jaar”, zegt Sanchez. ,,Oh, Diego heeft een overdosis genomen, een of andere zelfmoordpoging. Ik weet het niet. Maar het zou me niets verbazen als mij dat zou overkomen”, aldus Sanchez.

Het zal interessant zijn om te zien of de UFC reageert op deze opmerkingen van Sanchez, gezien de ernst van wat hij suggereert. Hoewel de UFC op dit moment duidelijk geen interesse heeft om met Sanchez of coach Fabia samen te werken, lijkt wat Sanchez suggereert extreem te zijn. Het zal interessant zijn om te zien of UFC-president Dana White zal gaan reageren.