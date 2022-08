MMA-vechter krijgt kniestoot in het gezicht, neus een centimeter verplaatst

Zijn tweede gevecht in het MMA (Mixed Martial Arts) zal Blake Perry niet snel vergeten. De neusbreuk die hij opliep tegen Marcel McCain, is momenteel het onderwerp van gesprek in de vechtsportwereld.

Perry tegen McCain was het vierde gevecht gisteren op een avond die in het teken stond van Urijah Faber, begenadigd UFC-ster. In de eerste ronde al kreeg Perry, afkomstig van Hawaï, het moeilijk toen McCain hem in een Thai-greep neem. McCain profiteerde daar ten volle van door Perry uiteindelijk op een kniestoot recht in het gezicht te trakteren. Het gevolg was dat de neus van Perry brak en een centimeter opzij was geschoten.

Het pleit voor Perry dat hij de eerste ronde nog overleefde en vastberaden was om aan het tweede bedrijf te beginnen. Maar de dokter stak daar een stokje voor. Na een blik op de gehavende neus, besloot hij dat het gevecht niet verder kon. Perry deelde de beelden via zijn Stories op Instagram, maar gaf verder nog geen medische update over zijn gehavende neus.

Volledig scherm Blake Perry. © UFC Fight Pass

Zijn vriendin Selena Bueno schrijft op Instagram dat Blake een ‘echte krijger is die had doorgevochten als de dokter hem niet gestopt had’. „Dit is niet het laatste wat we van hem gezien hebben. We zullen snel en nog sterker terugkeren. Bedankt voor alle liefde en steun, dat wordt gewaardeerd.”

