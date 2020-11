MMA-vechter verliest bijna oor tijdens debuut

Brahimaj kreeg in de derde en laatste ronde een stevige elleboogstoot te verwerken van Griffin. Door de stoot langs zijn hoofd, scheurde in de Apex Facility in Las Vegas het linkeroor van Brahimaj los. Door de adrenaline had hij niet door wat er was gebeurd, totdat de scheidsrechter ingreep. De wedstrijd eindigde in een verlies voor Brahimaj via een technisch knock-out (TKO). De blessure was zo gruwelijk dat zelfs UFC-president Dana White er vol afschuw over twitterde.