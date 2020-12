Nederlandse topkickboksers boeken zwaarbevochten zege in Singapore

Andy Souwer en Murat Aygun kwamen vandaag in actie tijdens het ONE Championship Big Bang event in Singapore. Er moest hard worden gestreden voor de winst, maar beide topkickboksers wisten als winnaars uit de bus te komen.

Voor Andy Souwer was het na een lange afwezigheid zijn rentree bij de grootste vechtsportorganisatie ter wereld. Souwer, die als een ware kickbokslegende gezien wordt, vocht zijn laatste partij bij ONE in maart 2019. De Nederlander verloor destijds tegen de Thaise topvechter Yodsanklai Fairtex met een technisch knock-out (TKO). Het was Souwer er dus alles aangelegen een succesvolle terugkeer te maken.

Souwer trof de taaie Chinees Zhang Chunyu als tegenstander in Singapore. Tijdens het gevecht tussen beide vedergewichten, bleek dat Souwer en Zhang flink aan elkaar gewaagd waren. Met een constant uitwisselen van stoten en trappen leek het gevecht gelijk op te gaan. De Chinees werd een paar keer vermaand door de scheidsrechter. Hij gooide Souwer een paar keer met een worp naar de het canvas. Dit is volgens de regels van ONE niet toegestaan. De combi’s, waar het Nederlandse kickboksen om bekend staat, werden Zhang uiteindelijk noodlottig. Volgens de jury had Souwer het voordeel op Zhang en kreeg deze de winst dan ook toegewezen.

Beladen debuut

Het debuut bij ONE van de Turks-Nederlandse Murat Aygun ging niet zonder slag of stoot. Aygun dacht te vechten tegen Roman Kryklia uit Oekraïne. De licht zwaargewicht titel van Kryklia stond op het spel. Echter werd gisteren de titelstrijd geannuleerd. De coach van de Oekraïner werd positief getest op het coronavirus. Kryklia mocht hierdoor niet aantreden tegen Aygun. Het lukte ONE echter om op het laatste moment een vervanger te vinden om de plek van Kryklia in te nemen, in de persoon van de Braziliaan Anderson Silva.

Volledig scherm Murat Aygun (rechts) in actie tegen Anderson Silva. © ONE Championship

De Braziliaan, die tegen Aygun zijn vijfde wedstrijd bij ONE vocht, bleek een taaie tegenstander. De kickboksveteraan, die onder meer bij GLORY kickboxing in de ring stond, was niet van plan de winst cadeau te geven. Het werd een afmattende strijd waarbij zowel Aygun als Silva elkaar geen centimeter ruimte gaven. Ook hier kwam het aan op de jury om een beslissing te nemen en Aygun mocht zich winnaar noemen.

Nog meer Nederlanders in actie

De komende weken organiseert ONE Championship nog een aantal events in Singapore. Op 11 december maken de Nederlandse topvechters Nieky Holzken en Errol Zimmerman hun opwachting, tijdens ONE: Big Bang II. Holzken zal in een lichtgewicht wedstrijd zijn krachten meten met de Australiër Elliot Compton. Zimmerman zal de Serviër Rade Opacic tegemoet treden in een zwaargewicht wedstrijd. De verrichtingen van beide Nederlanders zullen live te volgen zijn via een gratis livestream op Youtube.

Voor meer kickboks nieuws check Vechtsport Info!