Nieky Holzken krijgt goed nieuws te horen: kickbokser gaat alsnog de ring in

Kickbokser Murat Aygun ziet O­ne-wereldti­tel­ge­vecht in rook opgaan

De Nederlands-Turkse kickbokser Murat Aygun (33) heeft positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat zijn titelgevecht bij One in Singapore, voor de wereldtitel in het lichtzwaargewicht tegen Roman Kryklia, geen doorgang kan vinden.

12 januari