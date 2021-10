Organisatie ziet af van staredown bij Fury vs Wilder; spanningen lopen te hoog op

Tekeningen van bokslegen­de Muhammad Ali onder de hamer

1 oktober Een zeldzame verzameling schetsen en schilderijen van de Amerikaanse bokser Muhammad Ali wordt volgende week geveild in New York. Dat maakte veilinghuis Bonhams donderdag (lokale tijd) bekend. Voor Ali zou tekenen een prettige manier zijn geweest om te ontspannen na een gevecht of training.