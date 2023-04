Oud-wereldkampioen Antony Joshua wint op punten van taaie Amerikaan Franklin

Update Dit is de volledige ‘fight card’ voor Glory 83 in februari, met twee titelge­vech­ten

Sergej Maslobojev (35) en Donovan Wisse (25) verdedigen op 11 februari hun Glory-titels, in respectievelijk het lichtzwaargewicht en middengewicht, in de Grugahalle in Essen. Die avond staat Glory 83 gepland, de opmaat naar een groter evenement waarin naar alle waarschijnlijkheid zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven weer in actie komt.