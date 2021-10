Persconferentie Fury-Wilder loopt uit de hand, staredown geschrapt: ‘Je bent een zwakke man’

Topvechter Hooi op zwarte lijst Vechtsport­au­to­ri­teit: ‘Het zijn gewoon maffiaprak­tij­ken’

27 augustus Brian Hooi maakt binnenkort in het Ierse Dublin zijn debuut bij de Amerikaanse mma-organisatie Bellator. De topvechter die zich internationaal in de kijker speelde, mag echter niet in eigen land vechten. De Nederlandse Vechtsportautoriteit plaatste Hooi op de zwarte lijst, waardoor hij voor onbepaalde tijd aan de zijlijn is gezet.