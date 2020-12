Pijnlijke aftocht bij rentree: Badr Hari knock-out in derde ronde

Glory 76Badr Hari (36) heeft zijn belofte in de voorgalm, een knock-out van de Roemeen Benjamin Adegbuyi, niet kunnen waarmaken. Hij verloor vanavond in Ahoy in Rotterdam van de Roemeen toen hij in de derde ronde zelf knock-out ging.

De avond in Rotterdam was het eerste Glory-evenement sinds de coronastop, met als uithangbord het zwaargewichtengevecht tussen Badr Hari en de 35-jarige Roemeen Benjamin Adegbuyi. Die stond een plek hoger op de Glory-ranglijst die wordt aangevoerd door Rico Verhoeven, die zijn wereldtitel al negen keer verdedigde.

Het laatste gevecht van Hari dateerde van een jaar geleden, tegen Verhoeven. Het contrast kon vanavond niet groter, zonder toeschouwers, in vergelijking met de uitverkochte Gelredome waar het titanengevecht tussen Verhoeven en Hari vorig jaar plaatsvond. Dat nam niet weg dat er voor Hari wel wat op het spel stond, in zijn jacht op de kampioensriem die nu in het bezit is van Verhoeven.

Volledig scherm © ANP Zijn partij vanavond hielp niet mee in die ambities. Hari oogde wankel maar krachtig in de eerste ronde, die door twee van de drie juryleden werd toegekend aan de man die onder de Marokkaanse vlag vecht. Hari leek de partij naar zich toe te trekken in de tweede ronde, met een knock-down van Adegbuyi. Hari had niet meer de tijd om direct door te drukken in die ronde. Adegbuyi kreeg even hersteltijd en kende een uitstekende comeback in het derde bedrijf, sloeg Hari naar de grond en won daarna op knock-out door Hari tot bloedens toe op de neus te slaan.

Een pijnlijke aftocht voor Hari, die het gevecht van tevoren had bestempeld als een ‘walk in the park’ en die een knock-out in de eerste ronde had beloofd. Het betekende de zeventiende nederlaag van Hari in 123 officiële kickboksgevechten.

Verder won vanavond in Rotterdam de Nederlander Levi Rigters (25) uit Abcoude bij zijn Glory-debuut een viermanstoernooi in het zwaargewicht en bleef Cédric Doumbé wereldkampioen in het weltergewicht met een knock-out in de derde ronde tegen Karim Ghajji.

Adegbuyi: Badr heeft mij gemotiveerd Benjamin Adegbuyi kreeg 10 minuten voor zijn gevecht tegen Badr Hari een telefoontje van zijn trainingsmaatje en wereldkampioen Rico Verhoeven. ,,Hij vertelde me dat ik kalm moest blijven en moest doen wat ik moest doen”, vertelde de Roemeen. ,,Dat heb ik gedaan, nu is hij trots op me.”



Adegbuyi schopte en sloeg Hari in de derde en laatste ronde van drie minuten knock-out in een leeg Rotterdam Ahoy. ,,Ik gaf hem een uppercut en ik zag hem wankelen. Toen heb ik gedaan wat ik moest doen”, zei hij. “Ik heb laten zien dat ik geen middenklasser ben. Ik ben ook een goede vechter.” Adegbuyi refereerde naar teksten van Hari vrijdag tijdens de weging en staredown met anderhalve meter afstand. De Amsterdammer van Marokkaanse afkomst kondigde aan zijn Roemeense tegenstander al in de eerste ronde knock-out te slaan. Dat liep even anders. “Badr heeft me wel extra gemotiveerd met die teksten”, zei de winnaar. Volledig scherm Benjamin Adegbuyi (links) tegen Badr Hari. © ANP Hari was na afloop van zijn nederlaag zo teleurgesteld dat hij geen zin meer had in gesprekken met de media. Hij sloeg Adegbuyi in de tweede ronde nog wel tegen de grond. ,,Ik maakte een foutje en dan zie je hoe snel Hari nog is”, zei de zoon van een Nigeriaanse vader en Roemeense moeder. ,,Badr Hari is nog steeds een legende. Als je hem verslaat dan kom je zelf ook hoger op de ladder.” Verhoeven vecht eind januari om de wereldtitel tegen Jamal Ben Saddik, een Belg van Marokkaanse afkomst. Mag Adegbuyi later tegen de winnaar van die wedstrijd om de wereldtitel vechten? “Ik hoop het echt”, zei hij. “Maar ik ga nu eerst van deze zege genieten. Mijn telefoon is ontploft van alle berichten. “

Volledig scherm © ANP