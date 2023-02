Plazibat knokt om interim-titel, Glory grijpt terug naar K-1-tijden met zwaargewichttoernooi

Voor de jaarlijkse Grands Prix worden deelnemers gedurende het jaar geselecteerd door kwalificatiewedstrijden en wildcard -inzendingen. De winnaar van het toernooi ontvangt een geldprijs van maar liefst een half miljoen dollar. De eerste kwalificatiewedstrijd voor het toernooi van 2023 is een viermanstoernooi voor zwaargewichten dat wordt gehouden op 29 april (Glory 85). De winnaar die avond plaatst zich direct voor het ‘eindtoernooi’ in 2023 én knokt om een interim-zwaargewichttitel.

Dat wordt een gevecht met Antonio Plazibat, tijdens Collision 5 op 17 juni. Dat evenement zou aanvankelijk komende maand worden gehouden met een titelgevecht tussen kampioen Rico Verhoeven en de Kroaat, maar een knieblessure houdt ‘The King of Kickboxing’ tot na de zomer aan de kant. Daar wil Plazibat niet op wachten. Op 17 juni vecht hij tegen de winnaar van het viermanstoernooi en de winnaar van dát gevecht krijgt een partij tegen Verhoeven voorgeschoteld. Overigens blijft Verhoeven tot die tijd ‘gewoon’ de kampioen in het zwaargewicht.

Naast het viermanstoernooi in april en Collision 5 in juni organiseert Glory op 27 mei nóg een evenement: Glory 86.

Hari

Gisteren kwam de officiële aankondiging van Glory dat het zou terugvallen op een zwaargewichttoernooi. ,,De zwaargewicht- grand prix maakte ooit de dienst uit in onze sport. In december komt die thuis”, meldde Glory toen. Badr Hari (38) liet in een reactie daarop alvast weten super pumped te zijn. ,,Eindelijk”, voegde hij eraan toe - en dat vlak nadat Glory- matchmaker Robbie Timmers tegenover deze website zei te verwachten dat Hari doorgaat met kickboksen.

De zwaargewichtdivisie van Glory krijgt met het toernooinieuws de opsteker die ze wel kon gebruiken. Verhoeven is geblesseerd, Jamal Ben Saddik is geschorst en Alistair Overeem wordt mogelijk ook uitgesloten. Zwaargewichten in toernooivorm laten vechten maakte de K-1 in Japan groot. Remy Bonjasky, Peter Aerts, Sem Schilt, Ernesto Hoost en ook Overeem wonnen ooit (of meermalen) de K-1. Hari is voormalig verliezend finalist.