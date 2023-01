Podcast | ‘Godfather’ Thom Harinck en Remy Bonjasky, over chakuriki, K1 en Glory

Bij de maandelijkse In de Ring, de vechtsportpodcast van het AD, schoof ditmaal Thom Harinck (79) aan. Hij wordt wel gezien als de ‘Godfather’ van de vechtsport in ons land. Samen met presentator en vechtsportverslaggever Tim Reedijk en vaste gast en oud-kickbokskampioen Remy Bonjasky bespreken zij de door Harinck geïntroduceerde vechtstijl chakuriki, de K1-tijden en de actualiteit bij Glory.

Harinck is nog altijd een bevlogen verteller. In ronde 1 en 2 komen chakuriki, de vechters die hij getraind heeft en de K1-tijden aan bod. Hij doet zelfs een oproep aan Bonjasky om weer de ring in te gaan. ,,In het buitenland heb je nog veel veteranenwedstrijden. Als je weer gaat trainen en knokken, Remy, kan je daar heel ver komen. Je bent 47? Dat kan nog, jongen!”

Harinck wordt zelf dit jaar 80, een jaar nadat hij het 50-jarig jubileum van zijn kindje chakuriki vierde. En hij is zijn sport nog allesbehalve zat. ,,Ik wil nog wel een partijtje vechten, hoor. Ik voel me hartstikke goed. Vroeger dacht je als iemand 80 was: wat een oude kerel. Maar, mijn lichaam is sterk, ik train nog elke keer, voel me goed en mijn geest is goed. Ik heb een jong gezin en een vrouw die een stuk jonger is (hoogleraar Marjan Olfers, red.). Dus ja, misschien wil ik nog wel een keer een demonstratie doen.

,,Ik wil me in elk geval blijven inzetten voor de sport. Kickboksen blijft voor mij de mooiste sport die er is.”

Harinck trainde in het verleden onder andere Badr Hari, Branko Cikatić en Peter Aerts. ,,Toen Aerts in 1994 de K1 won, zaten er 60.000 mensen in de Tokyo Dome en werd dat evenement in 150 landen vertoond. Op Schiphol stond één mannetje uit Best, waar Peter vandaan komt, ons met een fototoestelletje op te wachten. Toen ik met Cikatić een jaar daarvoor in Kroatië aankwam, stonden er bijna honderd man.”

In de derde en laatste ronde bespreken Harinck en Bonjasky de actualiteit. Want Glory heeft problemen in de zwaargewichtdivisie, met Rico Verhoeven (geblesseerd), Jamal Ben Saddik (geschorst), Hari (al dan niet gestopt) en Alistair Overeem (positieve dopingtest). Aan tafel wordt wel lovend gesproken over het evenement dat het door de blessure van Verhoeven uitgestelde Collision 5-evenement moet vervangen. Op 11 maart staan twee kampioenen in verschillende gewichtsklasses tegenover elkaar, Tyjani Beztati (lichtgewicht) en Petch (vedergewicht).

