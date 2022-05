Programma bijzonder studio-evenement Glory: volop Nederlandse invloeden

De fans hebben er even op moeten wachten, maar morgen staat het vervangende evenement van Glory op het programma. Het gevecht tussen Antonio Plazibat en Tarik Khbabez is het uithangbord, maar er staat nog veel meer op de rol.

Het evenement zal worden gehouden in een studio zonder live publiek. Een kleine twee maanden geleden liep een kickboksavond van Glory behoorlijk uit de hand, toen supportersgroepen van Badr Hari en Arek Wrzosek slaags raakten. Om fans die een (online) kaartje hadden gekocht tegemoet te komen, is dit studio-evenement in het leven geroepen. Het spektakel barst om 15:00 uur los en bestaat uit drie gevechten.

Lichtgewicht: Tyjani Beztati (21-4-0, 7 KO) vs. Josh Jauncey (31-10-0, 15 KO)

De Marokkaanse vechter Beztati is momenteel lichtgewicht-kampioen en zet tegen de Canadees Jauncey zijn titel op het spel. Beztati is geboren in Amsterdam en versloeg Jauncey in 2019 al een keer in een onderling duel.

Zwaargewicht: Antonio Plazibat (20-4-0, 14 KO) vs. Tarik Khbabez (47-8-1, 26 KO)

Het gevecht tussen Plazibat en Khbabez springt het meest in het oog. Het is namelijk een ‘goedmaak-gevecht’ op een ‘goedmaak-toernooi’. Khbabez werd de dupe van de chaos tijdens het evenement in Hasselt en sprak daarover zijn woede uit. Om hem tegemoet te komen, plande Glory een rematch in tegen Plazibat, waarvan Khbabez vorig jaar nog verloor.

Zwaargewicht: Tariq Osaro (19-1-1, 8 KO) vs. Rhys Brudenell (15-1-0, 12 KO)

De laatste wedstrijd van de dag is tussen twee Glory-nieuwkomers. Osaro heeft de Nigeriaanse nationaliteit, maar is geboren in Zwolle en opgegroeid in Amersfoort. Hij trainde lange tijd met Badr Hari en Jamal Ben Saddik en staat nu voor zijn debuutwedstrijd. Die vecht hij tegen Brundenell, die in het dagelijks leven bouwvakker van beroep is.

Mensen die online een kaartje hadden gekocht voor het evenement in Hasselt, of er live bij waren, krijgen exclusief toegang tot de livestream via de website van Glory. Ook vaste Glory 80-klanten kunnen kosteloos inschakelen, maar er is dus geen live publiek aanwezig.