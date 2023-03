Regian Eersel verdedigt One Championship-titel met succes en blijft wereldkampioen

Glory voltooit programma voor avond met ‘kampioe­nen­ge­vecht’, ook Tarik Khbabez in actie

Tarik Khbabez (30) komt volgende maand in actie op Glory 84 in het Topsportcentrum in Rotterdam. Zijn tegenstander is Kristaps Zīle uit Letland. Kickboksorganisatie Glory heeft het programma voor 11 maart helemaal rond, met als blikvanger natuurlijk het ‘kampioenengevecht’ tussen Tyjani Beztati en Petch.